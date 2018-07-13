«Прости, Россия, мы неправы». Реакция иностранных СМИ на ЧМ-2018
13 июля 2018 12:49
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«ФедералПресс» выделил наиболее яркие реакции зарубежных журналистов на происходящее в Российской Федерации.
Еще до старта чемпионата мира английская газета Daily Mail опубликовала материал, где рассказала о повышении цен на номера гостиниц в городах, принимающих ЧМ, и опубликовала экономические данные, согласно которым за счет инвестиций Россия должна получить 19,5 миллиарда прибыли. Также издание опубликовало фото якобы отстреленных к ЧМ бездомных собак. Однако вскоре выяснилось, что фото было сделано в Пакистане.
Немецкий Kicker составил топ лучших футболистов чемпионата мира, куда вошли наши братья Миранчуки. «Они – единственные близнецы на этом мундиале. Предыдущие играли на ЧМ-2006 за сборную Швейцарии – это были Филипп и Давид Деген. Всего же вместе с Миранчуками в финальных турнирах чемпионата мира участвовало семь пар близнецов», – написало издание.
Тот же Daily Mail назвал плюсы посещения мундиаля в России. Издание отметило, что цены на популярные продукты в России гораздо ниже, чем в Европе, легче найти доступное жилье, и главным плюсом выделило обменный курс рубля.
Газета также составила топ блюд русской кухни. Первое место занял борщ. Также в список попали пельмени, вареники, бефстроганов, оливье и блины.
Британская газета The Guardian удивилась добродушию россиян, которые хорошо приняли иностранных туристов. «Москва стала центром для болельщиков, десятки тысяч людей прогуливались по ночным улицам и создавали атмосферу карнавала», – отметило издание.
Корреспондент финского издания «Илта-Саномат» 17 часов провел в поезде с российскими фанатами. По его словам, и пассажиры, и персонал были добродушно настроены. По его словам, россияне взяли с собой много еды, а южноафриканцы предлагали всем пиво. «Благодаря чемпионату люди могут лучше понять друг друга», – заключило издание.
Помимо теплого приема россиян, мировую прессу удивила достойная игра сборной России под руководством Станислава Черчесова. Напомним, национальная сборная РФ дошла до четвертьфинала, обыграв в 1/8 финала сборную Испании.
Популярное немецкое издание Spiegel извинилось перед нашими сборниками. До этого издание предрекало россиянам плохое выступление на турнире. После победы над Египтом журналисты написали: «Прости, Россия, мы неправы».
Немецкий Bild обвинил команду Черчесова в том, что она принимает допинг. Российские футболисты во время чемпионата мира нюхали вату, смоченную в растворе аммиака. По словам специалистов, аммиак бодрит, повышает работоспособность и снижает усталость. При этом он попадает напрямую в легкие, что позволяет ему действовать быстрее никотина и кофеина. Однако обвинения ни к чему не привели, так как раствор аммиака не запрещен на футбольных турнирах.
Чемпионат еще не окончен, но по реакции мировой прессы понятно, насколько иностранцы были поражены приемом граждан Российской Федерации. Журналист Владимир Познер в интервью BBC заявил, что иностранные СМИ стали отчасти причиной такого грандиозного успеха чемпионата мира в России. «Вы так настроили всех, что здесь ужас, что, когда они приехали и увидели, что не ужас, их отношение стало гораздо более позитивным, чем если бы они просто приехали ну как бы в нормальную страну», – отметил Познер.
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