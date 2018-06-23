Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России

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25 июня, в понедельник, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00. Для болельщиков подготовлена разнообразная развлекательная программа для всех возрастов.Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учётом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова – как это и бывает в футболе.Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указывается дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.На стадионе «Самара Арена» в день матча Россия-Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будет звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров (12+).