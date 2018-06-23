Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
23 июня 2018 10:24
86
25 июня, в понедельник, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00. Для болельщиков подготовлена разнообразная развлекательная программа для всех возрастов.
Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учётом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова – как это и бывает в футболе.
Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указывается дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.
На стадионе «Самара Арена» в день матча Россия-Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будет звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров (12+).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
23 июня 2018 10:35
Напоминаем, что снова изменится схема движения. ЧМ-2018
80
23 июня 2018 10:24
Для болельщиков всех возрастов подготовлены развлечения. ЧМ-2018
85
22 июня 2018 22:51
Среди них фанаты из России, Сербии, Коста-Рики, Дании, Австралии, Мексики, США и других стран мира. За первые восемь дней работы Фестиваля болельщиков FIFA гости... ЧМ-2018
703
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7255
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7786
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7614
Спорт в регионе
21 июня 2018 20:37
Спорт в регионе
523
21 июня 2018 19:11
"Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил... Спорт в регионе
303
21 июня 2018 11:40
Об этом заявил президент клуба Максим Симонов на сайте клуба. Спорт в регионе
239
20 июня 2018 16:56
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей... Спорт в регионе
358
20 июня 2018 09:50
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки. Спорт в регионе
249
20 июня 2018 09:04
Работают площадки для разных видов спорта. Спорт в регионе
245
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
463
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
544
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
106
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
68
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
68
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
593
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
64
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
462
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
751
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
915
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
655
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2015
Мероприятия