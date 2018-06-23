Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре «Мерседес» въехал под трамвай
В Самаре «Мерседес» въехал под трамвай
Транспорт в Самаре в день матча 25 июня Напоминаем, что снова изменится схема движения.
Транспорт в Самаре в день матча 25 июня
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Сызрани беременная женщина несколько раз ударила себя ножом в живот В тяжёлом состоянии раненую женщину доставили в больницу.
В Сызрани беременная женщина несколько раз ударила себя ножом в живот
Назначен прокурор Новокуйбышевска Им стал Алексей Волков.
Назначен прокурор Новокуйбышевска
Останки неизвестного животного нашли в гробнице императора Китая
Останки неизвестного животного нашли в гробнице императора Китая
Channel Memberships обойдется в $4,99 в месяц.
YouTube вел платную подписку для увеличения доходов видеоблогеров с аудиторией от 100 тыс. подписчиков
сегодня  Суббота, 23 июня, 11:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/06:
USD 63.24
-0.55
EUR 73.72
0.03
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России

23 июня 2018 10:24
86
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Для болельщиков всех возрастов подготовлены развлечения.

25 июня, в понедельник, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00. Для болельщиков подготовлена разнообразная развлекательная программа для всех возрастов.

Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учётом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова – как это и бывает в футболе.

Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указывается дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.

На стадионе «Самара Арена» в день матча Россия-Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будет звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров (12+).
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
23 июня 2018  10:35
Транспорт в Самаре в день матча 25 июня Напоминаем, что снова изменится схема движения.
Транспорт в Самаре в день матча 25 июня
Напоминаем, что снова изменится схема движения. ЧМ-2018
80
23 июня 2018  10:24
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
Для болельщиков всех возрастов подготовлены развлечения. ЧМ-2018
85
22 июня 2018  22:51
Среди них фанаты из России, Сербии, Коста-Рики, Дании, Австралии, Мексики, США и других стран мира. За первые восемь дней работы Фестиваля болельщиков FIFA гости успели посмотреть 23 матча.
За восемь дней на Фестивале болельщиков в Самаре побывали около 180 000 человек
Среди них фанаты из России, Сербии, Коста-Рики, Дании, Австралии, Мексики, США и других стран мира. За первые восемь дней работы Фестиваля болельщиков FIFA гости... ЧМ-2018
703
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7255
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7786
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7614
Весь список
Спорт в регионе
22 июня 2018  20:55
Самарский спортсмен Павел Сухов завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
Самарский спортсмен Павел Сухов завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
  Спорт в регионе
375
21 июня 2018  20:37
Коза Забияка верно предсказала исход матча Дания-Австралия -ничья 1:1
Коза Забияка верно предсказала исход матча Дания-Австралия -ничья 1:1
  Спорт в регионе
523
21 июня 2018  19:11
Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
"Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил... Спорт в регионе
303
21 июня 2018  11:40
Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
Об этом заявил президент клуба Максим Симонов на сайте клуба.  Спорт в регионе
239
20 июня 2018  16:56
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» заявил Василий Уткин.
Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале»
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей... Спорт в регионе
358
20 июня 2018  09:50
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки. Спорт в регионе
249
20 июня 2018  09:04
Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
Работают площадки для разных видов спорта. Спорт в регионе
245
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
463
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
544
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
106
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
68
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
68
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
593
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
64
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
462
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
751
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
915
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
655
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2015
Весь список

Мероприятия
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» в день матча между сборными Уругвая и России
В Самаре пройдет торжественный митинг, посвященный памяти Николая Кузнецова
Мобильная лаборатория СПИД-центра проведёт экспресс-тестирование самарцев на ВИЧ в парке Гагарина
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда