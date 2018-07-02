Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 2 июля

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В понедельник, 2 июля, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00. На сцене выступят артисты Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета, а также группа «Каша» (6+).На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.В 18.00 начнется трансляция со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Бразилии и Мексики.С 20.00 – программа с участием мужского хора «Русский формат», группы «Хорхес Бэнд» и балета «Шарм».В 22.00 стартует игра Бельгия – Япония. Команды этих стран выйдут на поле в Ростове-на-Дону. С 23.50 до 0.45 – диджей-сет.