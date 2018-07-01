Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 1 июля

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В воскресенье, 1 июля, праздник в фан-зоне на площади имени Куйбышева начнется в 16.00. Откроют его выступления групп NeZabava, «Балаlike», «То4ка Тире» и «Кирилл да Марья шоу».В шесть часов вечера начнется трансляция матча Испания – Россия, который пройдет в Москве в "Лужниках". В 20:10 перед болельщиками выступят группы Fernandez Band и «Куйбышев». В десять часов вечера начнется трансляция из Нижнего Новгорода, там играют Хорватия – Дания. В конце вечера гостей площади ждет диджей-сет.