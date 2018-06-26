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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 26 июня

26 июня 2018 12:08
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Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 26 июня
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча.

Во вторник, 26 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16 часов. На сцене выступят группы "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit Box.

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.

В 18 часов начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Дании и Франции. С 20 часов – программа с участием групп "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit Box

В 22 часа стартует игра Нигерия – Аргентина. Команды этих стран выйдут на поле в Санкт-Петербурге. С 23.50 – диджей-сет, который продлится до 0.45, сообщает горадминистрация.
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