Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 26 июня

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Во вторник, 26 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16 часов. На сцене выступят группы "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit Box.На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.В 18 часов начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Дании и Франции. С 20 часов – программа с участием групп "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit BoxВ 22 часа стартует игра Нигерия – Аргентина. Команды этих стран выйдут на поле в Санкт-Петербурге. С 23.50 – диджей-сет, который продлится до 0.45, сообщает горадминистрация.