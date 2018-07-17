Представитель правительства Самарской области поблагодарил росгвардейцев за обеспечение правопорядка в период ЧМ-2018
17 июля 2018 10:07
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В Самаре состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности подразделений Росгвардии по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018. В мероприятии принял участие врио вице-губернатора Самарской области – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин.
«Самое главное – в период проведения на территории нашего региона чемпионата не было допущено каких-либо происшествий. В этом и ваша заслуга – вы круглосуточно находились на посту, обеспечивая безопасность жителей и гостей области», - сказал Юрий Александрович, обращаясь к сотрудникам Росгвардии.
В рамках подведения итогов более 60 сотрудников и военнослужащих были поощрены правами командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, врио губернатора Самарской области и главного федерального инспектора по региону. Отметим, что в обеспечении правопорядка в Самарской области в дни ЧМ-2018 были задействованы подразделения Росгвардии из Оренбургской, Саратовской, Иркутской областей и Республики Башкортостан.
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