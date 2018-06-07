Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными
7 июня 2018 13:23
Комитет по труду и социальной политике Госдумы поддержал идею сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными. Об этом в твиттере сообщил вице-спикер Госдумы и член Российского футбольного союза Игорь Лебедев, пишет "Самарское обозрение".
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