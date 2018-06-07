Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд.
СК исключил из списка вещдоков по делу полковника МВД Захарченко деньги и золотые слитки, которые были изъяты в двух квартирах
Он также попросил вернуть на линию вице-премьера Алексея Гордеева, отвечающего за сельское хозяйство, и задал ему вопрос: «Почему мясо коровы называют говядиной?»
В эфире прямой линии Путин ответил на вопрос «Володя, ты не устал?»
В частности, ведомство планирует защитить интересы крупных российских кинопремьер, выход которых запланирован в новогодние каникулы.
Минкульт продолжит в пиковые даты сдвигать премьеры иностранных лент в пользу российских фильмов
В программу мероприятия входит презентация мобильной части проекта «Лаборатория безопасности» на базе автомобиля «Форд-Транзит», оснащенного оборудованием для обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге.
В Самаре в парке Гагарина откроется центр «Лаборатории безопасности»
В Самаре центр выдачи FAN ID расположен в ТЦ «Сила спорта» на 3 этаже.
Посол Самары, города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, музыкант Сергей Войтенко получит Паспорт болельщика
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района
«Самарские коммунальные системы» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения. Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества.
Чтоб засор не устранять – это лучше не смывать: Правила пользования канализацией, о которых мы часто забываем
Экзамен проводился не с целью оценки, а для выявления пробелов в знаниях учеников. Результаты тестирования полицейские будут использовать в дальнейшей профилактической работе.
Сотрудники ГИБДД Самары провели для школьников тотальный экзамен по ПДД
сегодня  Четверг, 7 июня, 18:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/06:
USD 62.01
0.03
EUR 72.86
0.35
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными

7 июня 2018 13:23
Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными
Идею поддержал Комитет по труду и социальной политике Госдумы.

Комитет по труду и социальной политике Госдумы поддержал идею сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными. Об этом в твиттере сообщил вице-спикер Госдумы и член Российского футбольного союза Игорь Лебедев, пишет "Самарское обозрение".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
7 июня 2018  13:23
Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными
Предложено сделать дни, в которые пройдут матчи сборной России на ЧМ-2018, выходными
Идею поддержал Комитет по труду и социальной политике Госдумы. ЧМ-2018
0
7 июня 2018  12:59
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Самарский аэропорт Курумоч в период ЧМ-2018 обслужит около 300 дополнительных рейсов
Они специально приурочены к мундиалю. ЧМ-2018
0
7 июня 2018  10:52
Представитель МВД заявил, что полиция готова закрыть глаза на мелкие нарушения во время ЧМ
Представитель МВД заявил, что полиция готова закрыть глаза на мелкие нарушения во время ЧМ
Сотрудники будут настроены лояльно к болельщикам, которые приедут в города-организаторы мирового первенства. ЧМ-2018
0
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7234
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7765
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7592
Весь список
Спорт в регионе
7 июня 2018  16:45
В Самаре центр выдачи FAN ID расположен в ТЦ «Сила спорта» на 3 этаже.
Посол Самары, города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, музыкант Сергей Войтенко получит Паспорт болельщика
В Самаре центр выдачи FAN ID расположен в ТЦ «Сила спорта» на 3 этаже.   Спорт в регионе
0
7 июня 2018  14:05
Первое место занял боксер Флойд Мэйвезер.
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов планеты
Первое место занял боксер Флойд Мэйвезер.   Спорт в регионе
0
7 июня 2018  06:26
Зураб Циклаури: Удовлетворительным результатом для "КС" станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге
Зураб Циклаури: Удовлетворительным результатом для "КС" станет избежание стыковых матчей и сохранение прописки в Премьер-лиге
  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  23:44
Встреча была отменена из-за угроз в адрес Лионеля Месси со стороны палестинских болельщиков.
Матч между сборными Аргентины и Израиля 9 июня в Иерусалиме отменили из-за угрозы в адрес Лионеля Месси
Встреча была отменена из-за угроз в адрес Лионеля Месси со стороны палестинских болельщиков.   Спорт в регионе
0
6 июня 2018  22:42
За
Защитник «Крыльев Советов» и капитан команды Иван Таранов покидает «КС»
 За "Крылья" с 2008 года он провел 248 матчей и забил 8 голов.  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  22:08
ФИФА TV представляет национальную команду России
ФИФА TV представляет национальную команду России
  Спорт в регионе
0
6 июня 2018  20:43
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
  Спорт в регионе
0
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
В Самаре в парке Гагарина откроется центр «Лаборатории безопасности»
Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района
В Самаре прошел первый конкурс профессионального мастерства среди социальных педагогов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда