Полицейские в Самаре вернули иностранным гражданам утерянные билеты на матч

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В полицию поступило сообщение от иностранного гражданина 1993 года рождения о пропаже принадлежащей ему папки с билетами на футбольный матч, который пройдет в Самаре.Опросив заявителя, сотрудники полиции установили, что он и его соотечественник прибыли в Россию на Чемпионат мира по футболу в Ульяновск, и оттуда на поезде приехали в Самару. Заселившись в гостиницу, мужчина обнаружил пропажу папки с билетами на спортивное мероприятие.Сотрудники органов внутренних дел связались с коллегами из транспортной полиции, которые установили поезд, к тому времени уже прибывший на конечную станцию в Ульяновск. Правоохранители из Ульяновска, осмотрев подвижной состав, обнаружили утерянные документы и доставили их в Самару, где, после необходимых процессуальных действий, полицейские вернули билеты владельцам.Болельщики крепко пожали сотрудникам полиции руки и поблагодарили за оперативно оказанную помощь, сообщает облМВД.