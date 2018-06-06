По 15 июля продлен прием заявлений самарцев на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018

Продлен прием заявлений от физических и юридических лиц, зарегистрированных в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена», на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Заявки принимаются до окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ.Жители и предприятия Ленинского и Самарского районов, зарегистрированные около площади имени В.В. Куйбышева могут подать заявление по адресу: ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики Администрации Самары), кабинет №7. Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», необходимо обратиться в пункт приема заявлений в Кировском районе по адресу: ул. Свободы, 194 (общественная приемная Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара). Режим работы - пн. - пт. 8.30 - 19.00.Остальные пункты аккредитаций работают на выдачу пропусков (пункты указаны ниже). Тем гражданам, которые подали заявления, но еще не получили пропуск, необходимо ждать звонка от специалиста района, сообщает пресс-служба горадминистрации.