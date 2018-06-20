Первый матч ЧМ-2018 в Самаре показал готовность транспортной инфраструктуры города

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Транспортные службы Самары успешно справились со своей задачей во время проведения в городе первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. Об этом журналистам в городском пресс-центре сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.«Город готов к проведению игр Чемпионата. Нам это показал первый матч, проведённый в Самаре, и первые отзывы гостей столицы нашего региона», — сказал он.Пивкин также отметил, что большая часть болельщиков добиралась до стадиона «Самара Арена» общественным транспортом. Только на автобусах и трамваях на матч прибыло около 30 тыс. человек.Фото footballcitymediacenter.ru