Отзывы болельщиков ЧМ-2018 о Самаре
2 августа 2018 10:13
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Более 700 заметок оставили болельщики со всего мира в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора, сообщает сайт горадминистрации.
Во время Чемпионата мира на площадке Фестиваля болельщиков FIFA и на стадионе «Самара Арена» работал стенд города-организатора, основной целью которого было донести до болельщиков информацию о Самаре и достопримечательностях. Здесь можно было воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или испанском языках, посмотреть презентационный ролик о нашем городе.
За время работы стенда на стадионе «Самара Арена» и Фестивале болельщиков FIFA его посетило более 65 000 человек, из них почти 18 000 иностранцев.
Все они оставляли позитивные отзывы:
- Самара поражает степенью развития. За три года подготовки к ЧМ-2018 произошли восхитительные преобразования. Обязательно вернемся сюда еще и посоветуем всем друзьям и знакомым. Спасибо, Самара! – пишет жительница Екатеринбурга.
- Самара, я люблю тебя! – делится эмоциями гость из Мексики.
- Красивые люди и красивый город, - пишет Алекса из Сербии.
Впечатлениями о городе делились люди из разных стран и городов. Так, интерактивную выставку «Самара 2018» на набережной реки Волга посетили болельщики из 42 стран мира, в том числе Эквадора, США, Колумбии, Мексики, Швеции, Бразилии, Латвии, Гонконга, Ямайки, Малайзии, Англии, Индии и т.д.
Всего во время ЧМ-2018 выставку «Самара 2018» посетили более 12 000 человек, в том числе более 2000 иностранных граждан.
- Спасибо Самаре и всем жителям за прекрасный прием, оказанный всем нам во время нашего пребывания на ЧМ-2018. Я – путешественник, но я никогда не видел людей с такой теплотой и счастьем в сердце. Я никогда не мог представить, что русские люди добрые и скромные. В одном я уверен – Самара останется в наших сердцах навсегда. Когда-нибудь в ближайшем будущем я вновь посещу ваш чудесный и прекрасный город! Спасибо, Самара от Милдред Марч и Робинсон Гизман, 29 июня 2018.
- Это было прекрасно – посетить Самару в это время. Я действительно полюбил этот город. Русские люди дружелюбные и крутые. Я не хочу возвращаться обратно. Долгой жизни, Самара!
- Посетили павильон. Остались яркие впечатления от увиденного и услышанного. Человек, который рассказывал о Самаре, просто влюблен в свой город и его историю. Огромное спасибо! - Казахстан, Атырау
- Сегодня мы посетили замечательную экскурсию. Юлия рассказала все самое интересное о прекрасном городе Самара. Только от одной экскурсии нас переполнили эмоции. Огромное спасибо, Юлия! Ну, а мы теперь идем на настоящую экскурсию по городу.- Татьяна, Челябинск
- Отличная выставка! Нам нравится. Самара очень дружелюбный город и мы чувствуем поддержку для Швеции в завтрашней игре с Англией. Спасибо! - Матс и Керстин.
- США любит вас! Прекрасный материал, Самара – Россия и Америка должны быть друзьями. Люди меняют будущее! Вперед, русский футбол! – Дрю, Огайо, США
- Спасибо, Самара от семьи Арана Марч. Что за великий красивый город. Мы прекрасно провели 4 дня перед матчем, где Колумбия выиграла. В Самаре живут чудесные люди, готовые помочь туристам, и мы желаем людям прожить прекрасную жизнь. Мы будем рекомендовать нашим друзьям из Колумбии и США Самару как прекрасное туристическое направление. Мы любим Самару.
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Комментарии
ЧМ-2018
2 августа 2018 10:13
Они что писали в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора. ЧМ-2018
124
31 июля 2018 10:52
Меньше всего болельщики покупали безалкогольное пиво. ЧМ-2018
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28 июля 2018 09:57
Оно располагается на ул. Ново-Садовой. ЧМ-2018
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