Отличников подготовки к чемпионату мира в Самаре предложили наградить

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В Самарской области предложили награждать особо отличившихся при подготовке Самары к мундиалю. Им могут вручить памятные знаки «За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018 на территории Самарской области». Вопрос об утверждении такой награды обсудит сегодня, 20 июня комиссия региональной общественной палаты по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности.По словам председателя комиссии Павла Покровского, планируется, что это будет нагрудный знак с удостоверением. Вручать его будет общественная палата, денежных выплат не предполагается. Г-н Покровский уточнил, что получить такие награды смогут и волонтеры, и представители различных служб, организаций, задействованных в подготовке. «Мы постараемся охватить максимальное количество наших жителей. Мы не боимся, что таких знаков будет очень много, и даже хотим этого», — сказал он.Претенденты уже есть, пишет «СО» ОНЛАЙН.