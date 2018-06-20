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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Отличников подготовки к чемпионату мира в Самаре предложили наградить

20 июня 2018 11:33
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Отличников подготовки к чемпионату мира в Самаре предложили наградить
Им могут вручить особые памятные знаки.

В Самарской области предложили награждать особо отличившихся при подготовке Самары к мундиалю. Им могут вручить памятные знаки «За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018 на территории Самарской области». Вопрос об утверждении такой награды обсудит сегодня, 20 июня комиссия региональной общественной палаты по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности.
По словам председателя комиссии Павла Покровского, планируется, что это будет нагрудный знак с удостоверением. Вручать его будет общественная палата, денежных выплат не предполагается. Г-н Покровский уточнил, что получить такие награды смогут и волонтеры, и представители различных служб, организаций, задействованных в подготовке. «Мы постараемся охватить максимальное количество наших жителей. Мы не боимся, что таких знаков будет очень много, и даже хотим этого», — сказал он.

Претенденты уже есть, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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