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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Около стадиона «Самара Арена» установят 37 круглосуточных постов охраны

19 февраля 2018 12:15
221
Около стадиона «Самара Арена» установят 37 круглосуточных постов охраны Сейчас заказчик строительства объекта ищет подрядчика.
Сейчас заказчик строительства объекта ищет подрядчика.

За охрану футбольной арены с 9 марта до 31 декабря организация — госпредприятие «Спорт-Ин» — заплатит 54,9 миллиона рублей.

На каждом посту будет работать один охранник. Для досмотра посетителей в его распоряжении будет интроскоп («рентген» для осмотра содержимого сумок), портативные металлообнаружители, газоанализаторы паров взрывчаток, радиометр, индикаторы электромагнитных и акустических полей, опасных жидкостей, досмотровые зеркала и эндоскопы (приборы, оборудованные волоконной оптикой, для визуального обследования внутренних органов человека). При этом охранники смогут проводить экспресс-анализы на наличие взрывчатых веществ и блокировать радиоуправляемые устройства.

— Организация сможет приступить к охране объекта после того, как на него оформят право собственности РФ. Если процесс задержится, то сумма договора уменьшается пропорционально уменьшению срока оказания услуг из расчета стоимости одного дня оказания услуг, указанной в заявке победителя закупки, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Достроить стадион планируют к 30 марта. Помимо укладки кровли рабочие занимаются установкой кресел. По последним данным, на трибунах смонтировали более 15 тысяч штук. Всего их будет 45 тысяч. Другая группа специалистов занимается установкой экранов гигантских размеров — 18 на 9,6 метра. Монтаж первого табло практически завершили. Для второго экрана пока монтируют каркас.

Парник на поле стадиона восстановили. С помощью него специалисты планируют ликвидировать промерзание почвы. А уже в марте они должны приступить к укладке газона. Для этого будут использовать итальянский материал — рулоны с готовой травой и дёрном. Затем поле через каждые два сантиметра прошьют специальными нитями.

Сейчас на территории стадиона устанавливают ростовые турникеты. Всего их будет 98, пишет 63.ру.

Уже в апреле на стадионе должны пройти тестовые матчи. Первый запланировали на 7 число. «Крылья Советов» сразятся со «Спартаком-2». А принимать фанатов футбола Самара будет уже этим летом. В городе сыграют шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.

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Комментарии



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19 февраля 2018  12:15
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