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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Около «Самара Арены» заканчивают укладывать плитку

13 июня 2018 11:14
Около «Самара Арены» заканчивают укладывать плитку
До первой игры на стадионе осталась всего пара дней.

До первого матча чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в Самаре, остались считанные дни. Пока болельщики с нетерпением ожидают игры, строители в быстром темпе доделывают территорию вокруг «Самара Арены».

Очевидцы присылают фотографии, на которых еще не уложена часть плитки, но заметно, что доделать осталось не много.

Кроме того, территория, которая находится перед гейтами, куда будут заходить любители футбола, уже полностью готова, пишет ПроГородСамара.
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