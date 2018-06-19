Я нашел ошибку
Главные новости: 
Работает информационный канал стадиона
Работает информационный канал стадиона "Самара Арена"
20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
В Самарской области директор и главный бухгалтер ООО не выплатили более 397 миллионов рублей налогов
В Самарской области директор и главный бухгалтер ООО не выплатили более 397 миллионов рублей налогов
Роскачество разработало советы по выбору креветок
Роскачество разработало советы по выбору креветок
Прокуратура выявила нарушения СанПин при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Кировского района Самары.
Прокуратура выявила нарушения СанПин при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Кировского района Самары
Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
Самарцы смогут проехать по Фрунзенскому мосту уже в 2019 году
Самарцы смогут проехать по Фрунзенскому мосту уже в 2019 году
Блоки ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыли на космодром Восточный
Блоки ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыли на космодром Восточный
сегодня  Вторник, 19 июня, 12:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/06:
USD 63.48
0.79
EUR 73.48
0.95
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Около 40 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре 17 июня

19 июня 2018 10:27
99
Около 40 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре 17 июня
В Самаре пройдет еще пять матчей, в том числе с участием национальной команды России.

В воскресенье, 17 июня, Фестиваль начал работу в 14 часов, а закончил уже после полуночи. За этот день на площади побывали около 40 тысяч человек. По популярности самарский Фанфест опередил аналогичные площадки в соседних волжских городах, например, в Казани и Нижнем Новгороде.

В четвертый день Фанфеста на площади Куйбышева состоялась трансляция четырех матчей мирового первенства, в том числе и игры между Коста-Рикой и Сербией, прошедшей на стадионе «Самара Арена». Сербская сборная одержала победу с перевесом в одно очко. Автором первого забитого на самарском стадионе мяча стал Александр Коларов.
Также тысячи человек на площади следили за футбольным поединком между Мексикой и Германией, закончившимся со счетом 1:0 в пользу латиноамериканцев. Можно было увидеть на большом экране и встречу сборных Бразилии и Швейцарии, завершившуюся вничью. В перерывах между трансляциями для самарцев и гостей города выступали артисты академического театра оперы и балета, Волжский народный хор и другие коллективы.
После того, как на площадке Фестиваля выступил сербский музыкант Горан Брегович, болельщиков приветствовал глава региона Дмитрий Азаров.
«Я здесь потому, что не могу находиться дома, как и вы, - сказал он со сцены. - Сегодня мы здесь, чтобы вместе радоваться празднику футбола. Это мечта, которая стала реальностью благодаря вам, благодаря вашей поддержке и стараниям, вашей уверенности в том, что невозможное возможно».

Дмитрий Азаров поздравил жителей с тем, что большой футбол, объединивший людей разных национальностей, пришел в Самару.
«Я хочу поблагодарить самарцев за гостеприимство, за доброжелательность и добродушие, за то, что мы можем сделать настоящий праздник, праздник мирового уровня», - обратился он к фанатам.
В Самаре пройдет еще пять матчей, в том числе с участием национальной команды России.
«Мы будем болеть за нашу сборную! Наш стадион стал победным для самарских команд, и я уверен, что он принесет успех и сборной России», - сказал Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
19 июня 2018  11:58
Работает информационный канал стадиона
Работает информационный канал стадиона "Самара Арена"
Сервис реализован на двух языках, русском и английском, каналы стадионов будут работать на протяжении всего турнира. ЧМ-2018
22
19 июня 2018  10:27
Около 40 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре 17 июня
Около 40 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре 17 июня
В Самаре пройдет еще пять матчей, в том числе с участием национальной команды России. ЧМ-2018
98
19 июня 2018  09:50
7500 болельщиков из Австралии посетят Самару
7500 болельщиков из Австралии посетят Самару
Часть их уже приехала. ЧМ-2018
190
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7237
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7769
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7595
Весь список
Спорт в регионе
19 июня 2018  11:52
20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО. Спорт в регионе
42
19 июня 2018  11:24
Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
Связано это с продолжающейся реконструкцией базы «КС» и ремонтом гостиницы второй команды. Спорт в регионе
61
18 июня 2018  23:40
И благодарят Россию за гостеприимство.
Посмотрите, как исландские болельщики поют "Калинку"
И благодарят Россию за гостеприимство.  Спорт в регионе
732
18 июня 2018  23:31
Самарский болельщик разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018
Самарский болельщик разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018
  Спорт в регионе
475
17 июня 2018  16:49
Вечером, в 20:55 на фанфесте выступит Горан Брегович.
На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре матч между Сербией и Коста-Рикой будут смотреть фанаты из десятков стран
Вечером, в 20:55 на фанфесте выступит Горан Брегович.  Спорт в регионе
99
17 июня 2018  13:41
В Самаре сборная Австралии встретится с командой Дании. Матч состоится 21 июня.
Австралийцы на Фанфесте: «В Самаре мы увидели настоящую Россию»
В Самаре сборная Австралии встретится с командой Дании. Матч состоится 21 июня.  Спорт в регионе
1570
16 июня 2018  16:34
До конца августа на Ленинградском спуске будут проходить открытые занятия по боксу для всех желающих и совершенно бесплатно. Занятия будут проходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 11.00 тренерским составом федерации бокса.
В Самаре на набережной состоялось официальное открытие спортивной акции «Лето в боксёрских перчатках»
До конца августа на Ленинградском спуске будут проходить открытые занятия по боксу для всех желающих и совершенно бесплатно. Занятия будут проходить ежедневно,... Спорт в регионе
53
Весь список


Видео
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
28
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
15
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
13
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
550
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1106
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
454
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
15
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
430
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
709
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
883
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
607
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1975
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла «Литературная ночь»
В парке им. Ю.А.Гагарина г.о. Самара состоится XXX областной татарский праздник «Сабантуй»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 18 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда