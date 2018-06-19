Около 40 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре 17 июня
19 июня 2018 10:27
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В воскресенье, 17 июня, Фестиваль начал работу в 14 часов, а закончил уже после полуночи. За этот день на площади побывали около 40 тысяч человек. По популярности самарский Фанфест опередил аналогичные площадки в соседних волжских городах, например, в Казани и Нижнем Новгороде.
В четвертый день Фанфеста на площади Куйбышева состоялась трансляция четырех матчей мирового первенства, в том числе и игры между Коста-Рикой и Сербией, прошедшей на стадионе «Самара Арена». Сербская сборная одержала победу с перевесом в одно очко. Автором первого забитого на самарском стадионе мяча стал Александр Коларов.
Также тысячи человек на площади следили за футбольным поединком между Мексикой и Германией, закончившимся со счетом 1:0 в пользу латиноамериканцев. Можно было увидеть на большом экране и встречу сборных Бразилии и Швейцарии, завершившуюся вничью. В перерывах между трансляциями для самарцев и гостей города выступали артисты академического театра оперы и балета, Волжский народный хор и другие коллективы.
После того, как на площадке Фестиваля выступил сербский музыкант Горан Брегович, болельщиков приветствовал глава региона Дмитрий Азаров.
«Я здесь потому, что не могу находиться дома, как и вы, - сказал он со сцены. - Сегодня мы здесь, чтобы вместе радоваться празднику футбола. Это мечта, которая стала реальностью благодаря вам, благодаря вашей поддержке и стараниям, вашей уверенности в том, что невозможное возможно».
Дмитрий Азаров поздравил жителей с тем, что большой футбол, объединивший людей разных национальностей, пришел в Самару.
«Я хочу поблагодарить самарцев за гостеприимство, за доброжелательность и добродушие, за то, что мы можем сделать настоящий праздник, праздник мирового уровня», - обратился он к фанатам.
В Самаре пройдет еще пять матчей, в том числе с участием национальной команды России.
«Мы будем болеть за нашу сборную! Наш стадион стал победным для самарских команд, и я уверен, что он принесет успех и сборной России», - сказал Дмитрий Азаров.
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