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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Немецкий болельщик посчитал, что в Самаре слишком мало кафе и ресторанов

4 июля 2018 10:05
96
Немецкий болельщик посчитал, что в Самаре слишком мало кафе и ресторанов
В целом он остался доволен своим выбором Самары как города, который он посетил в ходе ЧМ.

Пользователь ресурса http://amp.gs/ecGi под ником Anders B, оставляя свой отзыв о поездке в Самару на матч между Сербией и Коста-Рикой, признался, что удивлен количеством городских заведений общественного питания. «В центре Самары могло бы быть больше кафе и ресторанов. Их крайне мало для такого большого города», — посчитал болельщик из Берлина. Кроме того, немца огорчила утомительная и долгая поездка на шаттлах до «Самара Арены» и обратно.

В целом, Anders B остался доволен своим выбором Самары как города, который он посетил в ходе Чемпионата мира по футболу 2018. В своем отзыве он восхищается центром города, говорит об «очень красивой» набережной, «огромной» и «вместительной» площадке фан-зоны, современном стадионе и приятной атмосфере, пишет СО ОНЛАЙН.
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