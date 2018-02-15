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На стадионе "Самара Арена" завершается монтаж первого экрана и начинается монтаж второго. Напомним размер каждого - 18×9,6, поэтому болельщикам не придется вглядываться, чтобы увидеть повтор самых красивых голов чемпионата мира 2018, сообщают в группе "Самара Арена".Как сообщалось ранее, разрешение каждого экрана составляет 576 х 1080 пикселей, что соответствует формату HD. Угол обзора в 120 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали позволяет видеть изображение без потери качества картинки под острым углом к экрану - от 30 градусов и более.Частота регенерации изображения составляет 1920 Гц, что полностью исключает эффект мерцания экрана. Яркость экрана - 6000 кд/кв.м - позволит просматривать изображение даже в самую яркую солнечную погоду.