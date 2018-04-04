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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На стадионе Самара Арена заработает Wi-Fi

4 апреля 2018 09:59
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На стадионе Самара Арена заработает Wi-Fi
Опробовать связь самарцы смогут уже на тестовых матчах.

В Самаре выбрали провайдера для стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.

— Заказчиком выступает госпредприятие «Спорт-Инжиниринг». Стоимость контракта составляет 3,17 миллиона рублей, — говорится в сообщении. — Победителем признали «Ростелеком». На втором месте по итогам оценки заявок стал «МегаФон».
Победитель торгов должен будет обеспечить с 12 апреля по 31 декабря 2018 года круглосуточный доступ к интернету сотрудников и служб «Самара Арены» в том числе FIFA, так и зрителей (включая иностранных) с использованием системы Wi-Fi. Скорость на одного клиента должна составлять не менее двух мегабит в секунду. При этом, по расчетам «Оргкомитета — 2018», активными пользователями будут только 15% зрителей, то есть около 2700 человек.

Опробовать Wi-Fi самарцы смогут уже на тестовых матчах. Первый назначен на 28 апреля. «Крылья Советов» встретятся с «Факелом» из Воронежа. 6 мая самарская команда сыграет с краснодарской «Кубанью». Эти матчи пройдут в рамках ФНЛ. Еще одна встреча пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией», пишет 63.ру.

Сдать «Самара Арену» в эксплуатацию должны не позднее 25 апреля. По последним данным, на стадионе сейчас готовят поле к укладке газона, завершают монтаж кровли и установку кресел.
Вместимость спортивного объекта составит 45 тысяч зрителей.
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