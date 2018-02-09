На стадионе «Самара Арена» начался монтаж экранов, на которых болельщики будут просматривать повторы матчей

272

Болельщикам, которые придут на стадион «Самара Арена» не придется вглядываться, чтобы увидеть повторы матчей. На арене установят экраны гигантских размеров – 18 на 9,6 метров, общей площадью 172 м2.Монтаж ведется на высоте 44 метра от уровня поля. Экраны в своей верхней точке подвешены к несущим конструкциям кровли стадиона. Мониторы расположены за воротами впротивоположных друг от друга точках над южной и северной трибунами стадиона. Они полностью соответствуют требованиям FIFA, а по некоторых параметрам даже превосходят их.Разрешение каждого экрана составляет 576 х 1080 пикселей, что соответствует формату HD. Угол обзора в 120 градусов по горизонтали и 120 градусов по вертикали позволяет видеть изображение без потери качества картинки под острым углом к экрану - от 30 градусов и более.Частота регенерации изображения составляет 1920 Гц, что полностью исключает эффект мерцания экрана. Яркость экрана - 6000 кд/кв.м - позволит просматривать изображение даже в самую яркую солнечную погоду.Во время жары автоматически включаются встроенные вентиляторы, что исключает перегрев и выход из строя модулей экрана. В тоже время мониторы способны выдерживать даже сильные морозы, собощает пресс-служба облправительства.Фото: Анар Мовсумов.