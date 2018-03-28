На стадионе «Локомотив» в Самаре расположится буферная зона для болельщиков ЧМ-2018
28 марта 2018 09:30
205
Буферная зона для болельщиков, прибывающих на игры чемпионата мира по футболу FIFA2018, будет оборудована палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Здесь же разместят информационные табло с расписанием поездов на русском, испанском и английском языках.
В непосредственной близости к буферной зоне будет также организована стоянка автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, следующих по маршруту «Железнодорожный вокзал» - стадион «Самара Арена», сообщает smr2018.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
28 марта 2018 11:50
На въездах в города-организаторы будут осуществляться необходимые проверочные мероприятия. ЧМ-2018
148
28 марта 2018 09:30
В дни чемпионата гости города смогут перевести здесь дух и дождаться прибытия поезда. ЧМ-2018
205
27 марта 2018 15:07
По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения... ЧМ-2018
160
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7042
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7586
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7435
Спорт в регионе
28 марта 2018 11:27
Он состоится с 22 по 24 апреля. Спорт в регионе
109
27 марта 2018 16:27
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года. Спорт в регионе
166
27 марта 2018 15:57
В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду... Спорт в регионе
160
27 марта 2018 15:53
Спорт в регионе
162
27 марта 2018 14:00
Конкурсный этап состоит из 5 заданий. Спорт в регионе
181
27 марта 2018 13:22
Ранее сообщалось, что хоккеисты отказались выходить на лед. Спорт в регионе
141
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1310
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
793
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
722
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1540
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
902
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1003
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1597
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
931
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4211
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2391
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2857
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2735
Мероприятия