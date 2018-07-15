На набережной в Самаре пройдет турнир по пенальти
15 июля 2018 10:38
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В воскресенье, 15 июля, в 14.15 на Первомайском спуске набережной Самары пройдет турнир по пенальти по системе плей-офф среди обладателей дипломов акции "ЗАБЕЙ ГОЛ , ФАНАТ". Об этом в твиттере сообщает администрация Самары.
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