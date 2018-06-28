На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре выступит британский диджей Пол Окенфолд

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Фестиваль болельщиков начнет свою работу в этот день в 16.00 (6+). До начала первой трансляции на сцену фан-зоны выйдут баянист Дмитрий Хармков, а также ВИА «Синяя птица».В 18.00 - прямое включение со стадиона «Самара Арена», где сразятся сборные Сенегала и Колумбии. После финального свистка - выступление группы «Экватор и Абель» и шоу-балет «Шарм».В 20.40 - за пульт встанет легенда электронной трансовой музыки Пол Окенфолд.В 22.00 - на огромном экране начнется трансляция из Калининграда, где сыграют Англия и Бельгия.По окончании матча в 23:50 - часовой диджей сет.