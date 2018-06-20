На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре установили рекорд посещаемости

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Сборная России во втором матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 обыграла Египет со счетом 3:1. На Фестиваль болельщиков FIFA на площадь имени Куйбышева пришли без малого 20 тысяч человек. Это рекордная цифра для самарской фан-зоны, сообщает пресс-служба облправительства.После матча глава регионасо сцены поздравил болельщиков с победой:«Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь – на Самарской земле, и встретим их, как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России!» - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков.