На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре сегодня откроют «Стену болельщиков»
3 июля 2018 09:57
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3 июля на самарской фанзоне откроется «Стена болельщиков» - «Fan Wall». На полотне размером 3х2 метра гости фанфеста смогут оставить свой «след» - отпечаток ладони и подпись на память. Разместится «Стена болельщиков» у одного из входов на Фестиваль болельщиков FIFA.
В церемонии открытия примут участие глава Самарской области Дмитрий Азаров и Герой РФ, летчик-космонавт РФ, Посол Самары – города – организатора ЧМ-2018 Олег Кононенко.
После завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России «Стена болельщиков» займет свое место среди экспонатов музея футбола на стадионе «Самара Арена», сообщает пресс-служба облправительства.
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