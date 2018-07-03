На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре сегодня откроют «Стену болельщиков»

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3 июля на самарской фанзоне откроется «Стена болельщиков» - «Fan Wall». На полотне размером 3х2 метра гости фанфеста смогут оставить свой «след» - отпечаток ладони и подпись на память. Разместится «Стена болельщиков» у одного из входов на Фестиваль болельщиков FIFA.В церемонии открытия примут участие глава Самарской областии Герой РФ, летчик-космонавт РФ, Посол Самары – города – организатора ЧМ-2018После завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России «Стена болельщиков» займет свое место среди экспонатов музея футбола на стадионе «Самара Арена», сообщает пресс-служба облправительства.