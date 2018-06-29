На Фестивале болельщиков FIFA Дмитрий Азаров встретился с послами Колумбии и Сенегала

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28 июня в Самаре прошел последний матч группового раунда Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм. Встречались сборные Колумбии и Сенегала. Победу со счетом 1:0 одержали футболисты из Южной Америки.После игры Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре посетил глава региона. Здесь он встретился с послами Сенегала и Колумбии. Они обсудили будущее сотрудничество.«Наши гости выразили уверенность, что благодаря Чемпионату мира, во время которого Самару посетили болельщики, представители дипмиссий, мы установим более крепкое сотрудничество между странами и регионами. Мы видим перспективы в разных сферах, в образовательной в том числе. У нас мощнейшие вузы, которые представляют интерес для студентов этих стран. У нас развитая промышленность, культура, которая вызывает интерес у иностранцев. Я уверен, что все это является основой для делового и познавательного туризма», - сказал Дмитрий Азаров.Кроме того, он добавил что послы высоко оценили организацию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в целом и в Самаре в частности, сообщает пресс-служба облправительства.«В городе праздничная атмосфера. Наши замечательные гости из Колумбии и Сенегала внесли свой колорит в этот праздник, и не только игрой. Приехало много болельщиков. Они радуются нашему красивому городу, погоде, которая установилась. Я слышу самые восторженные отзывы о Самаре от разных людей с разных континентов», - отметил глава региона.