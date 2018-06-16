На ЧМ-2018 Самара примет болельщиков из 145 стран
16 июня 2018 10:44
Всего за время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Самару посетит более 100 тыс. иностранцев. Об этом в городском пресс-центре сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
"Делая прогноз по прибытию болельщиков, могу сказать, что у нас Самара примет болельщиков из 145 стран. И действительно, цифра впечатляет. По сути, весь мир приедет в гости в Самару", — отметил он, добавив, что это уникальная возможность показать красоту города гостям из разных стран.
Самая многочисленная делегация ожидается от Колумбии — до 20 тыс. болельщиков. Также в топ-10 стран по количеству болельщиков вошли Бразилия, Австралия, Мексика и США. По словам Мальцева, город полностью готов принять и разместить заявленное количество болельщиков. "Номерной фонд загружен в зависимости от дня матча в среднем от 60 до 80%. А это значит, что свободные номера ещё есть", — сообщил он.
Михаил Мальцев также отметил, что туристическая инфраструктура, которая была создана к ЧМ-2018, будет востребована и в последующие периоды, пишет http://smr2018.ru.
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