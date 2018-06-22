Министры спорта РФ и Уругвая приедут в Самару
22 июня 2018 11:22
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Самару 25 июня посетят министр спорта РФ Павел Колобков, министра спорта Уругвая Фернандо Касерес и президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе, пишет Волга Ньюс.
Они примут участие в совместной пресс-конференции, которая в формате видеоконференции свяжет все городские пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018.
Напомним, 25 июня сборные России и Уругвая сыграют на «Самара Арене» в последнем матче группового этапа. Матч определит победителя группы.
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