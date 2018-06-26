Министр спорта Уругвая: Россия организовала лучший чемпионат мира в истории футбола

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Министр спорта Уругваяпризнал ЧМ-2018 лучшим в истории футбола по организации и готовности инфраструктуры. Об этом он заявил на пресс-конференции в самарском городском пресс-центре 25 июня.«Россия — это политическая и экономическая сила, также она обладает спортивным потенциалом. Спустя 88 лет после проведения первого Чемпионата мира мы сегодня видим самый лучший Чемпионат по организации, по инфраструктуре, по встрече гостей и болельщиков, как вы всех нас встречаете», — сообщил он журналистам.Во время совместной пресс-конференции в Самаре министр спорта Уругвая Фернандо Касерес подарил министру спорта РФнациональный флаг своей страны, сллющает пресс-служба облправительства.«Наш уругвайский флаг — это наш национальный символ», — заявил он.В ответ министр спорта РФ вручил гостям макет стадиона «Самара Арена» в память о предстоящей вечером игре.«Я тоже от себя и Министерства спорта хотел бы подарить макет самарского стадиона. Так что наши уругвайские гости тоже не уйдут без подарка», — заявил Колобков и вручил презенты гостям.Напомним, матч заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM Россия — Уругвай прошел в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Победу одержал Уругвай со счетом 3:0