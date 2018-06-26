Министр спорта РФ: с точки зрения организации ЧМ-2018 проходит хорошо

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С точки зрения организации Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM проходит хорошо, об этом сообщил министр спорта РФв ходе телемоста, отвечая на вопросы журналистов городского пресс-центра в Ростове.«Мы получаем отзывы и от представителей команд, болельщиков, FIFA. Организационно всё очень пока неплохо», — отметил министр.Он также отметил, что считает неуместным оценивать собственную работу. Намного интереснее получить оценку коллег из других стран.Президент Национального олимпийского комитета Уругваяотметил, что подготовка к ЧМ-2018 осуществлена на высоком уровне.«Все поля отвечают всем требованиям, которые предъявлялись футбольной ассоциацией, FIFA. Нам действительно очень комфортно играть», — подчеркнул он.