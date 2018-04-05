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Места размещения болельщиков и спортсменов к ЧМ-2018 в Самаре будут под особым контролем

5 апреля 2018 13:18
122
Места размещения болельщиков и спортсменов к ЧМ-2018 в Самаре будут под особым контролем.
Самарская область предложит гостям широкий выбор объектов размещения.

Подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм стала мощным стимулом развития туристской инфраструктуры, сервисных услуг и, в целом, повышения привлекательности Самары. Об этом, а также других вопросах, касающихся сферы туризма и гостеприимства Самарской области, на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

С 2014 года 382 объекта размещения Самарской области получили свидетельства о классификации. Их совокупный номерной фонд составляет 13 891 гостиничных номера, способных принять 32 438 человек. Настоящее украшение Самары – новый пятизвездочный отель под южно-корейским брендом Lotte – увеличит номерной фонд ещё на 197 номеров разной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». Таким образом, гостиничный сектор Самарской области на сегодняшний день удовлетворит потребности российских и иностранных болельщиков в полной мере – по предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей. Самый дешевый номер в гостинице категории «одна звезда» будет стоить 2250 – 4160 рублей, самый дорогой в категории «пять звезд» 15600 – 75310 рублей.

Места размещения болельщиков и спортсменов будут под особым контролем, поскольку на период проведения чемпионата города-организаторы обязаны не только предоставить комфортную инфраструктуру для туристов, но и обеспечить их безопасность. В этой связи департамент туризма Самарской области регулярно проводит мониторинги объектов размещения, участвует в комиссионных обследованиях, организации «круглых столов» и семинаров, проводит консультации по подготовке документов, организует и проводит тренинги.

Гостиницы проходят категорирование и получают соответствующие документы.

По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, вся работа по направлению «Гостеприимство» требует ориентации на статистику и опыт других стран-организаторов чемпионатов мира по футболу. Альтернативные средства размещения с учетом специфики категории болельщиков и лиц, путешествующих без билетов на матчи, их платежеспособности также будут востребованы. Как бы то ни было у гостей должно надолго остаться положительное впечатление о местном гостеприимстве, а главное, желание когда-нибудь вернуться снова.
Напомним, что на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм в Россию приедут 32 сильнейшие футбольные сборные со всех континентов планеты и сыграют 64 футбольных матча в 11 городах-организаторах. В Самаре матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала – 2 июля, матч ¼ финала – 7 июля 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



ЧМ-2018
5 апреля 2018  13:18
Места размещения болельщиков и спортсменов к ЧМ-2018 в Самаре будут под особым контролем.
Места размещения болельщиков и спортсменов к ЧМ-2018 в Самаре будут под особым контролем
Самарская область предложит гостям широкий выбор объектов размещения. ЧМ-2018
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