Мексиканские болельщики уже ждут свою сборную в Самаре

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Шведы спокойно обыграли мексиканцев со счетом 3:0. В другом матче сборной Германии, явному фавориту, нужно было обыграть команду из Южной Кореи. Но азиатская сборная неожиданно победила со счетом 2:0.Мексика, несмотря на поражение, выходит из группы F. Это событие радостно отпраздновали несколько мексиканцев, которые следили за трансляцией на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре.Соперником сборной Мексики в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 станет Бразилия. Матч состоится 2 июля на стадионе «Самара Арена».