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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии

7 июля 2018 11:18
231
Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва приветствует решение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон приедет поддержать команду Франции на полуфинале в Санкт-Петербурге, передает Радио Маяк.
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Комментарии



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