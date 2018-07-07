Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Франции и Бельгии
7 июля 2018 11:18
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Москва приветствует решение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон приедет поддержать команду Франции на полуфинале в Санкт-Петербурге, передает Радио Маяк.
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