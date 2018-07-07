L’One выступит на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре 7 июля

81

На сцене выступят силовое шоу «Русские витязи», Самарский духовой оркестр, Волжский народный хор, а вечером на сцену поднимется российский рэпер L’One.На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В 18 часов начнется трансляция со стадиона "Самара Арена", где в борьбу вступят сборные Швеции и Англии. С 20 часов – программа с участием группы Fruit Box, в 20.40 на сцену выйдет рэпер L’One. В 22 часа стартует игра Россия – Хорватия. Команды выйдут на поле в Сочи. С 23.50 до 0.45 – диджей-сет.