Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре
18 июня 2018 09:57
В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица из книги рекордов Гиннеса весила только 42 килограмма. Куски котлеты можно было попробовать бесплатно. Около ресторана собралось много болельщиков. Они устроили вечеринку и вместе пели «Катюшу», пишет ТРК "Терра".
Фото: https://vk.com/sam2018
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