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Команда Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018

13 июня 2018 09:22
Команда Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018
Матч открытия турнира пройдет завтра на стадионе "Лужники".

Команда Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия чемпионата мира по футболу против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Внуково. Соперники россиян прилетели из Санкт-Петербурга, где будут базироваться во время турнира.

Матч открытия турнира пройдет завтра на стадионе "Лужники". На игре будет работать судейская бригада во главе с аргентинцем Нестором Питаной, передает Радио Маяк.

На Чемпионате мира в группе А сборная Саудовской Аравии сыграет также против команд Уругвая – 20 июня в Ростове-на-Дону – и Египта 25 июня в Волгограде.
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