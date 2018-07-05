Колумбийцы смели продукты с полок самарских магазинов
5 июля 2018 12:55
174
20 тысяч болельщиков из Колумбии устроили локальный коллапс в самарских магазинах. Как рассказал руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов, «они буквально вынесли все торговые сети, просто оставили голые полки. Нам пришлось на следующий день завозить продукты фурами, иначе местные жители нас бы просто не поняли», — рассказал чиновник. При этом, в целом, по его словам, дефицита продуктов питания во время Чемпионата мира по футболу 2018 не наблюдается, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
5 июля 2018 13:24
В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матч Он забыл их в торговой точке. ЧМ-2018
132
5 июля 2018 12:55
При этом дефицита продуктов питания во время Чемпионата мира по футболу 2018 не наблюдается. ЧМ-2018
173
5 июля 2018 12:44
В этот день состоится матч между сборными Швеции и Англии. ЧМ-2018
128
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7321
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7841
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7659
Спорт в регионе
5 июля 2018 10:53
Юношеское первенство Европы по плаванию проходит в Хельсинки (Финляндия). Спорт в регионе
148
5 июля 2018 09:23
Об этом рассказал врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Спорт в регионе
189
4 июля 2018 00:36
В первом матче наша команда обыграла сербскую "Мачву" со счетом 2:0. Спорт в регионе
456
3 июля 2018 22:13
К нам едут желто-синие! Спорт в регионе
489
3 июля 2018 15:53
Спорт в регионе
259
3 июля 2018 12:58
Он станет вторым подобным в областном центре. Спорт в регионе
369
2 июля 2018 12:33
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
299
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
266
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1722
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2157
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
790
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
883
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
271
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2342
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1433
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2627
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
163
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
533
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
823
Мероприятия