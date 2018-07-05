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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Колумбийцы смели продукты с полок самарских магазинов

5 июля 2018 12:55
174
Колумбийцы смели продукты с полок самарских магазинов
При этом дефицита продуктов питания во время Чемпионата мира по футболу 2018 не наблюдается.

20 тысяч болельщиков из Колумбии устроили локальный коллапс в самарских магазинах. Как рассказал руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов, «они буквально вынесли все торговые сети, просто оставили голые полки. Нам пришлось на следующий день завозить продукты фурами, иначе местные жители нас бы просто не поняли», — рассказал чиновник. При этом, в целом, по его словам, дефицита продуктов питания во время Чемпионата мира по футболу 2018 не наблюдается, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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