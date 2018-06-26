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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Колумбийские болельщики арендовали ночной клуб "Метелица-С" в Самаре для вечеринки

26 июня 2018 14:14
228
Колумбийские болельщики арендовали ночной клуб
Планируемое число участников - 1300 человек.

В преддверии матчей ЧМ-2018 в Самару ожидается приезд группы колумбийских болельщиков. Две тысячи людей размещается в гостиницах и еще порядка двух тысяч - на съемных квартирах, об этом сообщили в понедельник, 25 июня, на еженедельном совещании в городской администрации.

Также стало известно, что на 28 июня гости из Колумбии арендовали ночной клуб "Метелица-С" для проведения вечеринки. Планируемое число участников - 1300 человек. В программе вечера - караоке, народная музыка, а также КВН. Мероприятие может посетить известный колумбийский певец Малума, пишет Волга Ньюс.

"Нужно усилить контроль за этой территорией. Даже если обойдется без происшествий, ситуация будет напряженной для местных жителей и районных властей", - сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

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