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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Капоэйристы устроили флешмоб на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре

28 июня 2018 10:21
156
Капоэйристы устроили флешмоб на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре
Таким оригинальными способом горожане решили поддержать бразильскую сборную в предстоящей игре.

27 июня, в среду, на площади Куйбышева незадолго до начала трансляции матча между Бразилией и Сербией на фанфесте прошел необычный флешмоб. В фан-зоне около 50 самарских капоэйристов показали пример музыкального бесконтактного боя. Капоэйра - это бразильский вид боевого искусства, сочетающий в себе элементы танца и акробатики и сопровождающийся национальной музыкой. Самому юному участнику флеш-моба - 4 года, самому взрослому поклоннику экзотического спорта - около 40 лет. Таким оригинальными способом горожане решили поддержать бразильскую сборную в предстоящей игре.

«Футбол на самом деле тесно связан с капоэйрой. Как и в футболе в этом виде единоборств есть финты, обманные движения, удары ногами и головой. Бразильцы отличаются своей особой футбольной манерой, у них есть стиль джинга. В капоэйре тоже есть одноименное базовое движение», - рассказал руководитель самарской капойэра-школы Роман Ермолаев.
Болельщики из Колумбии и Мексики с интересом наблюдали за выступлением самарцев и делали селфи с ними, сообщает пресс-служба облправительства.

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