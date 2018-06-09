Как будет организовано движение общественного и личного транспорта в центре Самары на время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
9 июня 2018 12:25
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России впервые в истории пройдет Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ. Самара в числе других 11 городов получила уникальную возможность стать участником грандиозного события международного масштаба. Наш город посетят множество болельщиков из разных стран мира. Стадион «Самара Арена» примет шесть матчей мирового первенства:
17 июня: Коста-Рика – Сербия,
21 июня: Дания – Австралия,
25 июня: Уругвай – Россия,
28 июня: Сенегал – Колумбия,
2 июля: 1/8 финала,
7 июля: ¼ финала.
Одновременно с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™ в Самаре на центральной площади города – площади имени В.В. Куйбышева пройдет Фестиваль болельщиков FIFA. Посетители площадки смогут посмотреть трансляции матчей, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни – бесплатный.
В связи с подготовкой площадки Фестиваля болельщиков FIFA с 00:00 часов 1 июня 2018 года до 00:00 часов 14 июня 2018 года будет ограничено движение автотранспорта:
- по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская,
- по ул. Красноармейская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.
Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- трамвайные маршруты №№ 3, 15, 16, 20 – от ул. Красноармейской по ул. Галактионовской, ул. Венцека и далее по установленным маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 24, 92 проследуют по ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева и далее по установленным маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 34, 240 – по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской, ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе и далее по установленным маршрутам.
- автобусный маршрут № 207 – по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе и далее по установленному маршруту;
- автобусный маршрут № 297 – по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева и далее по установленному маршруту.
В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков на территории, прилегающей к площади имени В.В. Куйбышева, изменится схема движения личного и общественного транспорта. В период проведения ЧМ-2018 будут действовать две схемы движения транспорта:
- повседневная (с 14 июня по 15 июля);
- усиленная (в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена»: 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля).
Подробнее со схемами можно ознакомиться здесь.
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