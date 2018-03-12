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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео

12 марта 2018 12:45
63
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Стадион обещают достроить к началу апреля.

В интернете появились фотографии из космоса 12 российских стадионов, которые этим летом примут чемпионат мира по футболу. Снял спортивные арены испанский спутник. В объектив попал и стадион «Самара Арена», пишет "Комсомольская правда".

Напомним, чемпионат мира пройдет в июне-июле этого года. Самара примет шесть матчей мундиаля. 17 июня на «Самара Арену» выйдут сборные Коста-Рики и Сербии. 21 июня Дании и Австралии. 25 июня Уругвая и России. 28 июня Сенегала и Колумбии.

2 июля пройдет матч 1/8 финала, где встретятся победитель группы Е и 2 команда из группы F.

На 7 июля запланирован четвертьфинал. В нем сойдутся победители 1/8 финала в Москве и 1/8 финала в Санкт-Петербурге.

Стадион «Самара Арена» обещают достроить к началу апреля. В конце месяца на нем уже должны пройти первые матчи. Опробуют новую арену игроки «Крыльев Советов».
Фото группы "Самара Арена".






 
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Комментарии



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