Игроки "Крыльев Советов" подвезли болельщиков из Мексики, опаздывающих на матч своей сборной
2 июля 2018 12:54
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Завершив сборы победой над сербской "Мачвой" со счетом 2:0 и ничьей с "Радником" из Боснии и Герцеговины - 0:0, "Крылья Советов" в ночь с 30 июня на 1 июля отправились в Москву. Однако оттуда в Самару из-за огромного спроса на авиабилеты им улететь не удалось, пишет СитиТраффик.
- Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеты в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в Казань. По пути домой, на клубном автобусе взяли мексиканцев, у которых не было никакой возможности успеть к матчу. Мексиканцы позвали в гости всю команду,- сообщает в твиттере ФК "Крылья Советов".
Матч между сборными Мексики и Бразилии пройдет 2 июля на "Самара Арене" в 18 часов.
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