Группа Gotthard: «Выступление в Самаре останется в наших сердцах»
22 июня 2018 13:06
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Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 21 июня, стала швейцарская рок-группа Gotthard. После выступления музыканты дали небольшое интервью, сообщает пресс-служба облправительства:
- Каково вам выступать на Фанфесте мирового Чемпионата?
- Здесь просто круто. Удивительно выступать перед таким большим количеством людей. Мы приехали в Россию, выступили в Самаре. Все получили удовольствие, и нам от этого хорошо. Все организовано на высоком уровне. Конечно, мы бы хотели выступить в большом числе городов, может быть даже во всех городах-организаторах. Мы увидели отличный прием от русских. Великолепные люди, великолепная тусовка.
- Что видели в Самаре?
- Кусочек Волги, очень небольшой и через окно автомобиля. Если честно, мы устали. Следующее выступление у нас уже завтра. Мы прилетели вчера после полуночи, поспали немного, затем сделали саундчек. Сейчас снова уезжаем в аэропорт. У нас не так много времени на отдых. В самолете отсыпаемся. Но в наших сердцах останутся хорошие воспоминания о выступлении здесь.
- Как публика вас приняла?
- Мы выяснили, что они пели на русском. Мы предложили Нику заменить лирические проигрыши c «на-на-на» на «да-да-да». Это было здорово. Конечно, тут в основном футбольные болельщики, но может среди них было и несколько фанатов нашей группы. В любом случае, думаем, что они любят музыку, любят рок-н-ролл.
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