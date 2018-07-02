Генсек ФИФА сравнила рев радости российских болельщиков с громом
2 июля 2018 09:20
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Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура сравнила рев российских болельщиков после победного гола в матче с Испанией с громом, пишут "Известия".
«Невероятная атмосфера сегодня на стадионе «Лужники». Я думала, после гола Артема Дзюбы услышала гром, но это был рев российских болельщиков», — написала она в Twitter.
За несколько дней до старта чемпионата мира главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги покинул занимаемую должность, хотя его контракт был рассчитан до 2020 года. На должность назначен бывший защитник мадридского «Реала» Фернандо Йерро.
1 июля российская сборная обыграла испанцев и впервые в истории вышла в 1/4 финала мундиаля. Основное и дополнительное время не выявили победителя, счет был 1:1. После серии пенальти россияне победили со счетом 4:3.
Соперником сборной в четвертьфинале станет команда Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи в 21:00 по московскому времени.
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