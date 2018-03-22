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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Газон на стадионе "Самара-Арена" решили не укладывать при минусовой температуре

22 марта 2018 12:35
98
Газон на стадионе
Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 21 марта.

"Есть понимание того, что монтировать газон в минусовые температуры просто для того, чтобы отчитаться, - попросту его уничтожить. Мы подойдём к решению задачи разумно и приступим при нормативных температурах. Самара умеет справляться с задачами государственной важности", - заявил Дмитрий Азаров в ходе визита в город делегации оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, пишет Самру.ру.

Напомним, в рамках этого мероприятия стало известно, что стадион введут в эксплуатацию все же не до конца марта, как это было обещано ранее, а в конце апреля. 28 апреля там должен состояться тестовый матч.

"Мы рассчитывали уже в это время иметь среднесуточную температуру около 0, что позволяло бы нам заниматься газоном. Но сейчас ночные температуры доходят до -20. У международной инспекции есть понимание таких аномальных погодных условий, это будет отмечено в отчете", - сообщил Азаров.

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Комментарии



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