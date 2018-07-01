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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам

1 июля 2018 11:27
161
Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам
Запись опубликована в Twitter-аккаунте национальной команды.

Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили россиян за поддержку во время группового этапа и пообещали «выложиться на 100 процентов в предстоящем тяжелом матче. Черышев пообещал «идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами».

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что победа над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира сопоставима с чудом. Он заявил, что он вместе с командой «будут умирать на поле», чтобы показать результат, передает Радио Маяк.

Встреча с командой Испании состоится в «Лужниках» и начнется в 17 часов. Прямую трансляцию будут вести телеканал Россия, а также радиостанции Вести ФМ и Маяк.
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