Фестиваль болельщиков в Самаре снова заработает 10 июля

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Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева заработает 10 июля (6+). В этот день состоится матч Франции и Бельгии. Фан-зона начнет работать в 20:00.Для самарцев выступят Bambooza, Cheese People, Comedoz.На следующий день, 11 июля, пройдет трансляция игры Англии и Хорватии.