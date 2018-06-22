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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Фестиваль болельщиков в Самаре на 22 июня: программа

22 июня 2018 11:37
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Фестиваль болельщиков в Самаре на 22 июня: программа
Вход на фестиваль свободный.

В Самаре на площади Куйбышева продолжается Фестиваль болельщиков ФИФА в рамках чемпионата мира по футболу (16+).
В пятницу, 22 июня развлекательная программа начнется в 14:00. Перед собравшимися выступят инструментальное трио «Дива», певица Александра Байдачная.

Затем, в 16.00, начнется трансляция на большом экране матча между Коста-Рикой и Бразилией.

После игры, в 18.00 – выступление артистов московского Большого театра.
В 19.00 - трансляция матча Нигерия - Исландия.
С 21.00 - выступление ВИА «Синяя птица».
В 22.00 - трансляция матча Сербия - Швейцария.
С 23.50 – часовой диджей-сет.
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