Фестиваль болельщиков в Самаре: программа на 22 июня

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В пятницу, 22 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 14.00 (16+). На сцене выступят инструментальное трио «Дива», певица Александра Байдачная.На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.В 16.00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бразилии и Коста-Рики. С 18.00 – программа с участием солистов Большого театра.В 19.00 стартует игра Нигерия – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Волгограде. С 21.00 – выступление ВИА «Синяя птица».В 22.00 начнется трансляция из Калининграда, где сразятся сборные Сербии и Швейцарии. После матча – с 23.50 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.