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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Фестиваль болельщиков в Самаре: программа на 22 июня

21 июня 2018 10:53
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Фестиваль болельщиков в Самаре: программа на 22 июня
Выступят солисты Большого театра, ВИА «Синяя птица», инструментальное трио «Дива» и певица Александра Байдачная.

В пятницу, 22 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 14.00 (16+). На сцене выступят инструментальное трио «Дива», певица Александра Байдачная.
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.

В 16.00 начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Бразилии и Коста-Рики. С 18.00 – программа с участием солистов Большого театра.
В 19.00 стартует игра Нигерия – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Волгограде. С 21.00 – выступление ВИА «Синяя птица».

В 22.00 начнется трансляция из Калининграда, где сразятся сборные Сербии и Швейцарии. После матча – с 23.50 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.

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