Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
17 января 2019 11:18
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Чтобы поехать в Россию, болельщик по имени Брайан экономил и копил, плюс помогала девушка. Он был на трех матчах сборной Колумбии: Япония в Саранске, Польша в Казани и Сенегал в Самаре, пишет Спортс-ру.
Теперь у него на спине карта России на всю спину с отметками Москвы, Саранска, Казани и Самары.
"В этом путешествии мне понравилось вообще все, но больше всего – дружелюбность русских людей. Думал, вы сухие и серьезные, а оказалось наоборот. Еще вы гордитесь своей культурой и историей. Каждый день в России был для меня приключением – общался с болельщиками и менялся футболками. Теперь у меня есть формы России, Бразилии и Польши – главное сокровище с чемпионата мира.
Ну и у меня традиция – отражать на коже главные события в жизни. Теперь их два – поездки на чемпионат мира в Бразилию и Россию", - говорит Брайан.
Брайан говорит, что после такого тату у него появилась новая миссия: не только рассказать колумбийцам, как ему понравилось в России, но и напомнить людям в России, какая отличная у нас страна.
Полностью материал можно увидеть здесь.
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Комментарии
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