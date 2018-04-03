Дворкович: стадион в Самаре к ЧМ-2018 должен быть сдан к 25 апреля
3 апреля 2018 10:23
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Стадион "Самара Арена", строящийся к чемпионату мира по футболу, должен быть сдан к 25 апреля, а первый тестовый матч на нем пройдет 28 апреля, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
"Что касается Самары, по графику сдвижка произошла. Но по обновленному графику стадион может быть введен в строй к 25 апреля, и 28-го должен состояться первый тестовый матч", - сказал Дворкович.
Он добавил, что все технические работы идут в графике. "Единственный вопрос - это наличие плюсовых температур для укладки и прошивки газона. Поэтому, если повезет с травой, все будет в порядке. Все остальные работы точно будут завершены. Но в любом случае это не создает риска для проведения чемпионата мира. У нас есть достаточно времени, чтобы завершить всю подготовку и провести необходимые тестовые матчи дополнительные в мае", - отметил Дворкович.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля текущего года. Это встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия, Дания - Австралия, Уругвай - Россия, Сенегал - Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал, сообщает РИА "Новости".
Фото: ПСО-Казань
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